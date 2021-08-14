В Україні судитимуть високопосадовця так званої «ДНР»

«Заступника міністра інформації» судитимуть за поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму

До суду направлено обвинувальний акт стосовно так званого «заступника міністра інформації «ДНР», який створював фейки про Україну та пропагував «руський мір». Про це повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури.

«За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений, обіймаючи посаду так званого «заступника міністра інформації «ДНР», відповідав за організацію агітаційної роботи серед населення, схиляння до участі у терористичній організації і підтримки її діяльності, пропаганду ідей «руського міру», налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації, висвітлення діяльності терористичної організації «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, залучених у ході проведення антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.

Також досудовим розслідуванням установлено, що він у підвальних приміщеннях захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних «інтерв’ю» бойовики катували військовополонених.

Окрім того, обвинувачений у спеціально створеному телеграм-каналі здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, поширюючи при цьому заборонену символіку.

Його дії були кваліфіковані як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності терористичної організації, а також поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 436-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.