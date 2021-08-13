Суд повернув громаді Києва квартиру вартістю 1,2 млн грн

Квартиру було зареєстровано за приватною особою на підставі підробленого договору купівлі-продажу

Солом’янська окружна прокуратура Києва у судовому порядку витребувала на користь територіальної громади квартиру по вул. Авіаконструктора Антонова вартістю 1,2 млн грн, яка за підробленими документами перейшла у власність шахраїв. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що незважаючи на рішення суду про визнання спадщини відумерлою та передачу вказаної квартири територіальній громаді столиці, житлове приміщення було зареєстровано за приватною особою на підставі підробленого договору купівлі-продажу.

За законом у разі відсутності спадкоємців суд своїм рішенням визнає спадщину відумерлою та передає у власність територіальної громади.

Зважаючи на грубі порушення законодавства та інтересів столичної громади, окружна прокуратура заявила позов про витребування квартири з незаконного володіння, який судом задоволено.

Крім того, за фактом шахрайського заволодіння квартирою розслідується кримінальне провадження за ст. 190 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснює окружна прокуратура.

Як повідомлялося, раніше Солом’янська окружна прокуратура міста Києва забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення територіальній громаді столиці незаконно відчуженої квартири на вул. Волгоградській вартістю понад 1 млн грн.

нещодавно правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Київської області за фактом шахрайського заволодіння квартирою померлої на підставі підроблених документів.

Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

Також Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

Крім того, шахраї заволоділи квартирою на вул. Дарвіна у Печерському районі, що належала державі та перебувала у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України.