Агентство Fitch підвищило рейтинг Греції

Аналітики відзначають триває економічне зростання Греції

Міжнародне агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг Греції в іноземній валюті з рівня B- до B. Про це повідомляється на сайті агентства в п'ятницю, 16 лютого. Як відзначають експерти Fitch, подальший прогноз позитивний. Аналітики відзначають триваюче економічне зростання в Греції, політичні ризики, що знижуються, і додаткові бюджетні заходи,



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Аналітики відзначають триває економічне зростання Греції

Міжнародне агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг Греції в іноземній валюті з рівня B- до B. Про це повідомляється на сайті агентства в п'ятницю, 16 лютого. Як відзначають експерти Fitch, подальший прогноз позитивний.

Аналітики відзначають триваюче економічне зростання в Греції, політичні ризики, що знижуються, і додаткові бюджетні заходи, які повинні вступити в силу до 2020 року. Крім того, в Fitch вважають, що Єврогрупа в 2018 році надасть Афінам механізми для значного зниження боргового тягаря.

Інше міжнародне рейтингове агентство - Standard & Poor's - ще в січні теж підвищило кредитний рейтинг Греції з B- до B. Проте, грецькі державні облігації з тривалим терміном погашення до сих пір оцінюються як «сміттєві».

З 2010 року Греція отримує фінансову підтримку від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ). Третій пакет фінансової допомоги в розмірі 86 млрд євро був узгоджений в 2015 році. Афіни сподіваються після його реалізації самостійно повернутися на ринок міжнародних фінансових запозичень.

Нагадаємо, рейтингове агентство Fitch підвищило суверенний рейтинг Білорусі з B- до B і дало «стабільний» прогноз розвитку економіки країни.

Джерело: Deutsche Welle