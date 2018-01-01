  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Джон Сноу возглавил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов»

    В ожидании финального 8 сезона «Игры престолов» поклонники сериала развлекаются всевозможными подсчетами и анализом прошлых сезонов
    Так, один из пользователей Reddit составил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов», взяв за основу количество минут, которое персонажи провели на экране за 7 сезонов. Рейтинг возглавил Джон Сноу, герой Кита Харингтона, который за 7 сезонов «Игры престолов» провел на экране в общей сложности 338 минут – или
    • Сьогодні, 19:30
    • Розсилка
    Кадр из сериала &laquo;Игры престолов&raquo;
    Кадр из сериала «Игры престолов»

    В ожидании финального 8 сезона «Игры престолов» поклонники сериала развлекаются всевозможными подсчетами и анализом прошлых сезонов

    Так, один из пользователей Reddit составил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов», взяв за основу количество минут, которое персонажи провели на экране за 7 сезонов.

    Рейтинг возглавил Джон Сноу, герой Кита Харингтона, который за 7 сезонов «Игры престолов» провел на экране в общей сложности 338 минут – или 5,63 часа. «Серебро» досталось Тириону Ланнистеру в исполнении Питера Динклейджа, который провел в кадре лишь на 1 минуту меньше – 337. Замыкает тройку Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), которая отстает значительно – 276 минут экранного времени за 7 сезонов.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Джон Сноу возглавил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов»
    Джон Сноу возглавил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов»
    Джон Сноу возглавил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов»
    Джон Сноу возглавил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов»
    Джон Сноу возглавил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов»

     Десятка самых значимых (по количеству экранного времени) героев «Игры престолов» полностью выглядит так:

    • Джон Сноу – 338 минут
    • Тирион Ланнистер – 337 минут
    • Дейенерис – 276 минут
    • Санса Старк (238)
    • Серсея (236)
    • Арья (224)
    • Джейме (199)
    • Сэм Тарли (143)
    • Джорах Мормонт (142)
    • Теон Грейджой (136)

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    Игра престолов актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ