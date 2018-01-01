Джон Сноу возглавил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов»
- Сьогодні, 19:30
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В ожидании финального 8 сезона «Игры престолов» поклонники сериала развлекаются всевозможными подсчетами и анализом прошлых сезонов
Так, один из пользователей Reddit составил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов», взяв за основу количество минут, которое персонажи провели на экране за 7 сезонов.
Рейтинг возглавил Джон Сноу, герой Кита Харингтона, который за 7 сезонов «Игры престолов» провел на экране в общей сложности 338 минут – или 5,63 часа. «Серебро» досталось Тириону Ланнистеру в исполнении Питера Динклейджа, который провел в кадре лишь на 1 минуту меньше – 337. Замыкает тройку Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), которая отстает значительно – 276 минут экранного времени за 7 сезонов.
Десятка самых значимых (по количеству экранного времени) героев «Игры престолов» полностью выглядит так:
- Джон Сноу – 338 минут
- Тирион Ланнистер – 337 минут
- Дейенерис – 276 минут
- Санса Старк (238)
- Серсея (236)
- Арья (224)
- Джейме (199)
- Сэм Тарли (143)
- Джорах Мормонт (142)
- Теон Грейджой (136)
Джерело: popcornnews