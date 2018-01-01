Джон Сноу возглавил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов»

Так, один из пользователей Reddit составил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов», взяв за основу количество минут, которое персонажи провели на экране за 7 сезонов.

Рейтинг возглавил Джон Сноу, герой Кита Харингтона, который за 7 сезонов «Игры престолов» провел на экране в общей сложности 338 минут – или 5,63 часа. «Серебро» досталось Тириону Ланнистеру в исполнении Питера Динклейджа, который провел в кадре лишь на 1 минуту меньше – 337. Замыкает тройку Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), которая отстает значительно – 276 минут экранного времени за 7 сезонов.

Десятка самых значимых (по количеству экранного времени) героев «Игры престолов» полностью выглядит так: