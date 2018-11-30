«Агресія Путіна не може залишатися без відповіді»: євродепутати закликали ввести нові санкції



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«Європа не може самоусунутися, поки Путін неухильно змінює основи заснованого на правилах міжнародного порядку», - йдеться у листі євродепутатів

97 депутатів Європейського парламенту закликали накласти додаткові санкції проти Росії через напад на українські кораблі біля Керченської протоки.

Текст листа, датованого 30 листопада, розміщений на сторінці Місії України при ЄС у Facebook.

«Цей інцидент не поодинокий і стоїть на вершині незаконної анексії Криму, триваючої фінансової та військової підтримки бойових дій в Донецьку та Луганську, а також підтримки і визнання незаконних виборів, що проводилися в цих районах, та спорудження мосту через Керченську протоку», - йдеться у листі.

Євродепутати наполягають, що атака Росії біля Керченської протоки повинна розглядатися як частина більш широкої стратегії посилення напруженості між Росією та Україною, грубе та провокаційне порушення міжнародних правил та угод та пряма загроза європейському миру та безпеці.

«Агресія Путіна не може залишатися без відповіді. Ми, члени Європейського парламенту, які підписали листа, закликаємо Верховного представника Могеріні та всіх лідерів європейських урядів накласти цільові санкції проти Росії. Європа не може самоусунутися, поки президент Путін повільно, але неухильно змінює основи заснованого на правилах міжнародного порядку», - йдеться у листі.

Нагадаємо, голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз готовий продовжити санкції проти Російської Федерації в грудні.