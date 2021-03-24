Агрохолдинг МХП пішов у збиток

У холдингу пояснили, що збитки бувають технічні

Агроіндустріальний холдинг МХП за підсумками 2020 року отримав $1,9 млрд виручки, що на 7% нижче у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ($2,06 млн).

Це обумовлено в основному зменшенням продажів зерна, йдеться в повідомленні компанії.

«Експортна виручка знизилася на 14% і склала $1,016 млрд, що становить 53% від загальної виручки. Ситуація на експортних ринках значно погіршилася за кілька спалахів пташиного грипу на початку і в кінці 2020 року і через несприятливий вплив пандемії Covid-19 протягом року», - пояснюють в агрохолдингу.

Але, бувають, збитки технічні, пояснили у холдингу.

«Чистий збиток склав $133 млн у порівнянні з чистим прибутком $215 млн роком раніше, в основному через негрошові збитки від курсових різниць у $204 млн, а 2020 року, що відображає ослаблення курсу української гривні до долара на 16%, в порівнянні з прибутком в розмірі $185 млн в 2019 році.

Чистий прибуток до курсової різниці склав $71 млн, що на 137% вище в порівнянні з $ 30 млн роком раніше», - уточнюють в МХП.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Також виробляє зернові, соняшникову олію, продукти м'ясоперероби. На європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші курей, які переробляються, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах і Словаччині.

До слова, МХП посідає другу сходинкусеред компаній-виробників курятини в Європі. Першу сходинку рейтингу посідає французька компанія LDC, а з третьої по п’яту сходинки посіли виробники з Нідерландів, Італії та Німеччини.

МХП також посів 14-те місце серед провідних світових компаній-виробників курятини.