В Україні розробляють науково обґрунтований підхід до відновлення ґрунтів

До 2025 року Syngenta має намір інвестувати $2 млрд у розвиток сталого господарювання і щороку представляти нові технологічні рішення

Задля продуктивного ведення сільського господарства та розвитку експортного потенціалу України і збереження конкурентоспроможності міжнародні компанії та аграрії повинні співпрацювати відразу за кількома напрямами: адаптація агротехнологій до кліматичних змін, відновлення біорізноманіття, коректне розуміння законодавчих ініціатив, зменшення впливу на навколишнє середовище та досягнення вуглецево-нейтрального господарювання.

Це основна позиція компанії Syngenta, озвучена керівницею відділу сталого розвитку Syngenta в Україні Тетяною Смовж під час круглого столу, який було організовано Українською асоціацією бізнесу та торгівлі (UBTA) за участю Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства закордонних справ України.

У рамках панелі сталих рішень для агросектору міжнародна компанія Syngenta поділилася досвідом співпраці з ключовими агрохолдингами щодо пілотного проєкту з вуглецево-нейтрального господарювання, оздоровлення ґрунтів та партнерства бізнесу і наукових установ.

«Ми інвестуємо в майбутнє, впроваджуємо цифрові рішення, інноваційні продукти та технології, які роблять сільське господарство максимально ефективним. Наразі ми працюємо над розробкою спеціального пілотного проєкту з оздоровлення ґрунтів та секвестрації вуглецю у співпраці з українськими науковими установами та нашими ключовими клієнтами. На сьогодні ведеться розробка науково обґрунтованого підходу до секвестрації карбону та пілотної бізнес-моделі для українського ринку, яку ми плануємо запропонувати нашим ключовим клієнтам, що допоможе побудувати сталу модель господарювання», – цитує Тетяну Смовж видання AgroPortal.ua.

Відповідно до «Плану успішного зростання» (The Good Growth Plan) компанія бере на себе 4 нові амбітні глобальні зобов'язання зі скорочення вуглецевого сліду і допомоги фермерам у подоланні наслідків екстремальних погодних умов, викликаних зміною клімату. До 2025 року Syngenta має намір інвестувати $2 млрд у розвиток сталого господарювання і щороку представляти нові технологічні рішення.

На думку першого заступника голови правління та операційного директора МХП Юрія Мельника, сільгосппідприємствам незалежно від їхніх розмірів доведеться не лише з великою уважністю ставитися до нових законодавчих ініціатив, пов’язаних з імплементацією Зеленого курсу, а й повністю переглянути своє бачення щодо ролі сільського господарства у збереженні навколишнього середовища, відстеженні карбонового сліду та оздоровленні ґрунтів.

«Йдеться про зміну підходів до обробітку ґрунту, виважене ставлення до захисту рослин і внесення лише якісних препаратів. Такі кроки потребуватимуть підтримки з боку держави, адже впровадження сучасних екологічних стандартів на кшталт Green Deal та перехід на вуглецево-нейтральне сільське господарство – дуже затратна частина, а також партнерських відносин з міжнародними організаціями та компаніями. Серед них – Syngenta», – додав він.

У 2020 році Syngenta анонсувала розробку методологічних кроків щодо того, як рухатися у майбутнє задля сталого розвитку. Аграрії вважають подібні програми необхідними, щоб бути більш успішними та сталими. Неабияка увага приділяється тому, щоб у найближчому майбутньому процеси вирощування сільгоспкультур ставали більш наукоємними та виваженими.

Поліпшення здоров’я ґрунту – інше важливе питання, над яким працює Syngenta. «Ми розширюємо діяльність, щоб виміряти кількість вуглекислого газу, який поглинається ґрунтом, допомагаючи фермерам скорочувати викиди парникових газів», – зазначила директорка з питань сталого розвитку Syngenta і керівниця напряму EAME зі сталого розвитку бізнесу Syngenta Петра Лаукс на Міжнародному форумі FFA-2021 (Forum for the Future of Agriculture).

Syngenta – одна з провідних світових сільськогосподарських компаній, що об’єднує два напрями: Syngenta Crop Protection (ЗЗР) і Syngenta Seeds (насіння). Мета компанії – допомогти безпечно нагодувати весь світ, водночас піклуючись про планету. Syngenta прагне підвищити сталість, якість і безпеку сільського господарства за допомогою науки світового рівня та інноваційних галузевих рішень. Технології компанії дозволяють мільйонам агровиробників по всьому світу ефективніше використовувати обмежені сільськогосподарські ресурси.

Syngenta Crop Protection і Syngenta Seeds – підрозділи у складі Syngenta Group із 49 000 співробітників у понад 100 країнах, які зайняті в інноваційних процесах трансформації сільського господарства. Завдяки партнерству, об’єднанню зусиль і «Плану успішного зростання» компанія намагається прискорити інновації для агровиробників і в інтересах природи, спрямовуючи спільні старання на розвиток вуглеводно-нейтрального сільського господарства, захист здоров’я людей.

UBTA – єдина асоціація експортоорієнтованого українського бізнесу із безпосередньою присутністю в Європі, яка представляє інтереси своїх членів у провідних інституціях, установах та організаціях Європи та транслює консолідовану позицію ключових секторів української економіки як в Україні, так і в Європі.