Ахмед Закаєв: Російське суспільство відповідає за злочини, які чиняться від їхнього імені

Якщо би мільйон людей вийшли на вулицю, війна би закінчилася

Путін небезпечний не від того, що він є, а від того, що на нього є запит у російському суспільстві. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив очільник уряду Чеченської республіки Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв.

Політик констатує, що у Росії є люди, які активно виступають проти режиму Путіна, але визнає, що цих людей дуже мало. «Якщо би на мільйон людей вийшли на вулицю, війна би закінчилася», – переконаний Закаєв. На його переконання, в Росії немає громадянського суспільства, однак протести по всій країні є цілком можливими. Але вимоги під час цих протестів будуть пов’язані не з війною, а з економічними причинами, спричиненими погіршенням власного добробуту. «Ані через вбивства чеченського народу, дітей, ані через вбивства українців росіяни не переймаються. Але коли вони зголодніють, це стане проблемою для Путіна» – каже Закаєв.

Як повідомлялося, в Україні створено Інтернаціональний легіон, до якого вже приєдналися тисячі добровольців. Зокрема, син депутатки із Великобританії.