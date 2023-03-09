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Масштабна повітряна тривога тривала майже 7 годин

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала майже 7 годин
фото з відкритих джерел

Україна зазнала масованого ракетного удару

Близько 7:50 по всій Україні оголошено відбій масштабної повітряної тривоги.

Нагадаємо, 00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги

О 7:35 було дано відбій тривоги у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Сумській, Одеській областях.

О 7:49 оголошено відбій тривоги в Києві і решті областей.

Таким чином, повітряна тривога тривала майже 7 годин.

Нагадаємо, під час тривоги окупанти атакували Україну «Шахедами» та ракетами.

Станом на ранок 9 березня в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях зафіксовано вибухи. 

Внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області. Крім того, пошкоджені житлові будинки.

Окупанти завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

У Києві в Голосіївському районі окупанти влучили в об’єкт інфраструктури. В Святошинському – впали уламки ракети, поранили двох людей та пошкодили автомобілі. Загалом за медичною допомогою звернулися троє людей.

Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО на Київщині.

За повідомленням ДТЕК, у деяких областях застосовуються екстрені відключення світла. Це превентивні заходи. 

Після нічного удару по Житомиру «Шахедами» у місті немає світла та води у більшості будинків, ситуація складна. Електротранспорт в місті не працюватиме, буде багато обмежень.

У результаті ракетних обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах.

Теги: ракета обстріл окупанти війна

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