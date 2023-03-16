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США показали відео атаки по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27 (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США показали відео атаки по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27 (відео)
фото: скріншот відео

На кадрах видно, як винищувач два рази пролітає близько до безпілотника

США опублікували відео моменту атаки російського винищувача Су-27 на американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем. Про це повідомляє Європейське командування Збройних сил США у Twitter

На кадрах видно, як винищувач два рази пролітає близько до безпілотника. Позаду у літака «хмара» рідини, яку він викидає. Після другого прольоту зображення із камери дрона псується і зникає.

Після атак російських Су-27 зв'язок з дроном ненадовго було втрачено. Європейське командування США підтверджує, що на хвилину безпілотник втратив зв'язок, а публіковане відео було відредаговано.

Коли трансляція відновилася, то стало помітно, що одна з лопатей пропелера MQ-9 Reaper пошкоджена після зіткнення з Су-27.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем у вівторок після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомляє американський чиновник, знайомий з інцидентом. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено, і він впав у Чорному морі на захід від Криму. 

Читайте також: Збиття безпілотника США у Чорному морі: Кремль погодив дії літака
Теги: відео винищувач

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