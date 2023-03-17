Луценко пояснив користь «бавовни» в російських містах

«Це – сигнал, що ми рухаємося у правильному напрямку»

Єдине, що може стримати ворога від обстрілів українських міст – обстріли російських міст у відповідь. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині воює в ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Війна може не закінчитись, навіть коли ми вийдемо на кордони 1991 року. Нас ракетами обстрілюють з Каспію, можуть обстрілювати з Бєлгорода, Курська, Ростова… І єдине, що може стримати ворога від цього – наявність в України «зброї помсти», – пояснив Луценко.

Зараз відновлені програми створення і «Богдана», і «Нептуна», і далекобійних дронів-камікадзе, і ракет майже середнього радіусу. «От коли ми будемо мати і дрони, і ракети, й інші засоби помсти, тоді росіяни припинять обстрілювати нас зі своєї території», – зазначив Луценко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські офіційні особи постійно повторюють, що до загадкових вибухів у Росії Україна відношення не має, проте ексгенпрокурор Луценко вважає, що «бавовна» у Росії – це сигнал, що ми рухаємося у правильному напрямку.

Зазначимо, через постійні прильоти по прикордонним російським містам диктатор Володимир Путін назвав нове завдання для росіян. Через рік після початку «спецоперації» він заявив, що тепер усі мають зосередися на «збереженні Росії». Хоча ще у лютому 2022 року росіяни планували за три дні взяти Київ.

Нагадаємо, що нещодавно «бавовна» трапилась у Підмосков'ї. У російсьих правоохоронних органах повідомили, що вибух у підмосковній Коломні був у повітрі, можливо це був безпілотник.