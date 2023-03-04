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Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблоковано ще трьох загиблих

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблоковано ще трьох загиблих
Вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Запоріжжю
фото: ДСНС

Серед жертв російської атаки на Запоріжжя є дитина

Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку у Запоріжжі, в який 2 березня російські окупанти влучили ракетою. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували десятьох загиблих, з яких одна дитина. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Запорізькій області.

Вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.

Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України. На ліквідацію надзвичайної події залучені рятувальники Мобільно-рятувального центру м. Київ, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітники Національної поліції, комунальні служби, медики та волонтери.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. Станом на 22:00 3 березня було відомо про сімох загиблих.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.

Для покращення видимості під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.

Наразі ліквідація наслідків триває.

Загалом до робіт залучено 109 співробітників різних служб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС – 74 рятувальники та 13 одиниць.

Теги: Запоріжжя росія окупанти ДСНС війна рятувальники ракета

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