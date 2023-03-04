Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблоковано ще трьох загиблих

Вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Запоріжжю

Серед жертв російської атаки на Запоріжжя є дитина

Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку у Запоріжжі, в який 2 березня російські окупанти влучили ракетою. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували десятьох загиблих, з яких одна дитина. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Запорізькій області.

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Вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.

Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

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Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України. На ліквідацію надзвичайної події залучені рятувальники Мобільно-рятувального центру м. Київ, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітники Національної поліції, комунальні служби, медики та волонтери.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. Станом на 22:00 3 березня було відомо про сімох загиблих.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.

Для покращення видимості під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.

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Наразі ліквідація наслідків триває.

Загалом до робіт залучено 109 співробітників різних служб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС – 74 рятувальники та 13 одиниць.