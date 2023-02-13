Посівна під час війни: прогноз Мінагрополітики

Міністерство прогнозує скорочення валового врожаю зернових, зокрема кукурудзи

Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що у 2023 році в Україні буде засіяно близько 22 млн га. Про це заявив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак під час дискусійної панелі «Через війну РФ світу загрожує голод: в Україні зберуть менше зернових», яку організували Мережа захисту національних інтересів «ANTS» разом з Міжнародним центром української перемоги (ICUV).

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«Якщо у 2021 році у нас посівна площа становила близько 29 млн гектарів, то прогноз на поточний рік буде становити близько 22 млн гектарів. Звичайно, що зменшення кількості внесення добрив вплине на валовий збір урожаю. Минулого року рентабельність зернових практично була нульова, а у деяких регіонах, які далеко знаходяться від портів там був і мінус. На олійних культурах аграрії дещо заробили, але в загальному це не є прибуток», – заявив Віштак.

Він зазначив, що для внутрішнього споживання по всіх групах продовольства в Україні буде забезпечення.

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«Сезонний імпорт овочевої продукції та фруктів буде як завжди. Але це не є глобальною проблемою», – додав експерт.

Директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики заявив, що в Україні скоротилися площі під зерновими культурами і міністерство прогнозує скорочення валового врожаю зернових, зокрема кукурудзи.

«Через те, що у нас є ще незібраний досі урожай кукурудзи, то цієї культури буде посіяно значно менше навесні. А це основна валова культура, яка йшла на експорт», – підкреслив Віштак.

Нагадаємо, що за попередніми оцінками експертів Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових в порівнянні з довоєнним 2021 роком.