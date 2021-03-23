Степанов назвав причини погіршення коронавірусної ситуації в Україні

На всій території України виявлено новий британський штам коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав декілька причин погіршення ситуації з пандемією в Україні. Одна з них – більша агресивність нового, британського штаму коронавірусу, який є втричі заразнішим, якщо порівняти з попереднім.

«Ми вже увійшли в третю хвилю пандемії коронавірусу, на всій території нашої країни виявлено новий – британський штам вірусу. Він більш агресивний. Вражає молодих людей, більш контагіозний, тобто швидше передається та спричиняє тяжкий перебіг хвороби. З цим найперше і пов’язана висока кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі», – розповів Степанов.

Міністр також додав, що для штаму характерна важка клінічна картина, а безсимптомний перебіг хвороби практично не фіксують. До лікарень потрапляють не лише люди поважного віку, а й 30-ти, 40-річні. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки, печінку та навіть центральну нервову систему. А дві третини людей, які перехворіли, потребують додаткової реабілітації від постковідного синдрому впродовж 3–6 місяців.

«Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі на британський штам помирали від фізичної відсутності потреби дихати, хоча були водночас в абсолютній свідомості. Ці дані ми отримуємо і від наших західних колег, з якими підтримуємо постійний зв’язок, щоб надавати кваліфікованішу допомогу», – наголосив Степанов.

Ускладнює ситуацію і зневажливе ставлення деяких громадян до необхідності дотримуватися певних правил, встановлених МОЗ.

«Зараз, як ніколи, потрібна згуртованість всіх українців, щоб ми перемогли недугу й позбулися ковіду. Так, в Україну прийшов новий штам, така реальність. Зі свого боку ми збільшуємо кількість ліжок, даємо ліки, але інколи лікарі стають безсилі в боротьбі з коронавірусом. Тому головний спосіб вберегти себе – дотримуватися встановлених у країні правил», – наголосив міністр.

Зазначимо, що в Україні смертність від коронавірусу зростає з кожним днем. Вчора від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії - 333. Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.

Всього за добу 22 березня підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та у Києві.

Додамо, що українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

Повідомлялося, що нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає «нестандартну» відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

Раніше стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

У Міністерстві охорони здоров'я планують розглянути необхідність внесення змін до протоколу лікування коронавірусної хвороби.

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