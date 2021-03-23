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    Чи загрожує Україні загальний локдаун? Степанов зробив заяву

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    Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, чи планується загальнонаціональний локдаун - Чи загрожує Україні загальний локдаун? Степанов зробив заяву
    Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, чи планується загальнонаціональний локдаун
    Фото з відкритих джерел

    Українська влада намагається знайти баланс між епідеміологією та економікою

    Загального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у регіонах, де є спалах Covid-19.

    Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі «Сніданку з 1+1» 23 березня.

    Очільник МОЗ повідомив, що наразі найскладніша ситуація із коронавірусом у Львівській, Вінницькій, Миколаївській областях. Водночас, в Івано-Франківській області фіксують покращення і регіон може вийти з «червоної» зони найближчими днями.

    «Не плануємо (загальнонаціональний локдаун. – Ред.). Будемо йти по регіонах. Тобто ми вводимо регіон. Умовно кажучи, зараз ми ввели Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область, я думаю, за кілька днів вже вийде з червоного рівня», – сказав Степанов.

    Очільник МОЗ пояснив, що, запроваджуючи локдаун, треба знаходити баланс між епідеміологією і економікою країни.

    «Ми ж говоримо, що нам ще баланс треба знайти. Тобто зараз ми запровадимо локдаун такий, як у Франції, з комендантською годиною і все решта. А що далі? Що далі будемо робити? Ми ж завжди знаходимо баланс між епідеміологією та економікою з точки зору, щоб і не розповсюджувалася хвороба, і не зупинити економіку країни», – пояснив Степанов.

    Зазначимо, що в Україні смертність від коронавірусу зростає з кожним днем. Вчора від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії - 333. Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.

    Всього за добу 22 березня підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та у Києві.

    Згідно з даними МОЗ, станом на 23 березня в «червоній» зоні перебувають м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

    Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах «червоної» карантинної зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски, зокрема, в парках і на вулицях.

    22 березня уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.

    Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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    Теги: Україна Максим Степанов епідемія карантин коронавірус
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