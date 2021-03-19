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    Степанов: «британський» штам коронавірусу є по всій країні

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    Вперше&nbsp;&laquo;британський&raquo; штам Covid-19 виявили в Івано-Франківській області - Степанов: «британський» штам коронавірусу є по всій країні
    Вперше «британський» штам Covid-19 виявили в Івано-Франківській області

    Глава МОЗ нагадав, що «британський» штам втричі більш заразний, тому «на нас чекає досить напружена ситуація із захворюваністю» на Covid-19

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що випадки зараження «британським» штамом коронавірусу виявили в Києві, Харкові, Дніпрі та Львові.

    Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Ми прогнозували зростання хвилі хворих на Covid-19 в березні і, як наслідок, кількості госпіталізованих… Крім реєстрації («британського» штаму) в Івано-Франківській області, прийшли дані від нашого Інституту епідеміології, – він виявлений у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові. «Британський» штам є по всій країні», – заявив Степанов.

    Глава МОЗ нагадав, що «британський» штам втричі більш заразний, тому «на нас чекає досить напружена ситуація із захворюваністю» на Covid-19.

    Сьогодні також стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

    За минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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