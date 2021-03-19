Степанов: «британський» штам коронавірусу є по всій країні

Глава МОЗ нагадав, що «британський» штам втричі більш заразний, тому «на нас чекає досить напружена ситуація із захворюваністю» на Covid-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що випадки зараження «британським» штамом коронавірусу виявили в Києві, Харкові, Дніпрі та Львові.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми прогнозували зростання хвилі хворих на Covid-19 в березні і, як наслідок, кількості госпіталізованих… Крім реєстрації («британського» штаму) в Івано-Франківській області, прийшли дані від нашого Інституту епідеміології, – він виявлений у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові. «Британський» штам є по всій країні», – заявив Степанов.

Глава МОЗ нагадав, що «британський» штам втричі більш заразний, тому «на нас чекає досить напружена ситуація із захворюваністю» на Covid-19.

Сьогодні також стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

За минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.