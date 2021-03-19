«Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу

Німецька лабораторія не підтвердила схожість вірусів з відомими вже зразками

Два видозмінені коронавіруси (штами), які не мають збігів з раніше виявленими зразками вірусу, виявили в Україні. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей. Про це повідомила головний епідеміолог Львівської області, очільниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталя Іванченко-Тімко в інтерв'ю «4 каналу». Також це підтвердили у пресслужбі Центру громадського здоров'я.

Так, за словами Іванченко-Тімко, німецька лабораторія «Шаріте» виявила, що зразки коронавірусу, взяті в одного мешканця Львівської області та одного мешканця Луганської області, не належать до вже відомих штамів вірусу.

У Центрі громадського здоров'я пояснили, що ці зразки належать до видозміненого коронавірусу, що циркулює. Однак, вони не мають ніякого походження з «мутованих штамів».

«Фактично наразі на території України циркулює 21 штам коронавірусу і 8 мутованих», – повідомили у ЦГЗ та додали, що «мутованими» вважають так звані британські, бразильські та південноафриканські варіанти коронавірусу тощо.

«Що це означає? Можемо лише припускати, що можливо наш зріст захворювань пов'язаний з тим, що вірус набув інших властивостей, які раніше йому були непритаманні. Але, знову ж таки, це лише припущення», – каже Наталя Іванченко-Тімко.

Напередодні ВООЗ назвала вакцину, ефективну проти мутованих штамів коронавірусу. Це препарат компанії Johnson&Johnson.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом АstraZeneca.

18 березня Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання після розслідування повідомлень про випадки тромбів.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

Читайте також: