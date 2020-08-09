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    Акції протесту в Мінську: міліція застосувала світло-шумові гранати, є затримані

    • Розсилка
    Серед демонстрантів є поранені - Акції протесту в Мінську: міліція застосувала світло-шумові гранати, є затримані
    Серед демонстрантів є поранені
    Фото: Tut.by

    У різних районах Мінська повідомляють про сутички силовиків з демонстрантами

    Білоруська міліція застосувала світло-шумові гранати на акції протесту в Мінську. Серед демонстрантів є затримані та поранені, вони в крові.

    Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

    Відзначається, що на площу Перемоги під'їхали 15 спецмашин міліції. Почалися затримання активістів. Рух в цьому районі перекрито.

    Телеканал Белсат повідомляє про сутички силовиків з демонстрантами на проспекті Переможців. За даними каналу, там зібралися близько двох тисяч осіб.

    «МБХ медіа» повідомляє з посиланням на свого кореспондента, що на проспекті Переможців поруч зі стелою Мінськ – місто-герой зібралися приблизно п'ять тисяч протестувальників.

    Tut.by повідомляє з посиланням на очевидців, що в районі проспекту силовики застосовують світло-шумові гранати.

    Про зіткнення на проспекті Переможців також повідомляє «Тасс». За його даними, там зібралися «Близько 300 молодих людей, деякі з них були затримані».

    Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента.

    Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

    До слова, у неділю ввечері силовики перекрили центр Мінська.

    За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців. 

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