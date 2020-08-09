Вибори у Білорусі: оприлюднено протокол, де програв Лукашенко

Вибори у Білорусі: оприлюднено протокол, де програв Лукашенкодокумент
Лукашенко на одній із дільниць програв Тихановській із різницею у чотири голоси
Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко на одній із виборчих дільниць набрав менше голосів, ніж його опонентка Світлана Тихановська.
Як повідомляє телеграм-канал Nexta, Лукашенко програв Тихановській із різницею у чотири голоси у селі Теплень Узденського району.
Загалом на дільниці проголосували 296 виборців: Лукашенко – 124 голоси, Тихановська – 128.
Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента.
Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.
За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.
До слова, у неділю ввечері силовики перекривають центр Мінськ
За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.