Вибори у Білорусі: оприлюднено протокол, де програв Лукашенко документ



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Олександр Лукашенко на одній із виборчих дільниць набрав менше голосів, ніж його опонентка Світлана Тихановська

Лукашенко на одній із дільниць програв Тихановській із різницею у чотири голоси

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко на одній із виборчих дільниць набрав менше голосів, ніж його опонентка Світлана Тихановська.

Як повідомляє телеграм-канал Nexta, Лукашенко програв Тихановській із різницею у чотири голоси у селі Теплень Узденського району.

Загалом на дільниці проголосували 296 виборців: Лукашенко – 124 голоси, Тихановська – 128.

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Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

До слова, у неділю ввечері силовики перекривають центр Мінськ

За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.