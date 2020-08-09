У різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей



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Силовики у Могильові Фото: Nexta

Людей затримують біля виборчих дільниць та просто на вулиці

У низці міст Білорусі силовики затримали людей, які після завершення голосування залишилися біля виборчих дільниць.

Про це повідомляє Tut.by з посиланням на очевидців.

Зокрема декількох людей затримали біля дільниці у Мінську.

Також видання повідомляє, що в Могильові силовики затримали їхню журналістку, а у Гродно — ще одну колегу. Також у Гродно силовики «затримують усіх без розбору».

Натомість частина білорусів пішла в атаку на ОМОН.

Затримання почались і біля стели в Мінську.

Зазначається, що у Могильові силовики розігнали людей, що зібрались у центрі міста.

Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента.

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

До слова, у неділю ввечері силовики перекривають центр Мінськ

За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.