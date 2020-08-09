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    У різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей

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    Силовики у&nbsp;Могильові - У різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей
    Силовики у Могильові
    Фото: Nexta

    Людей затримують біля виборчих дільниць та просто на вулиці

    У низці міст Білорусі силовики затримали людей, які після завершення голосування залишилися біля виборчих дільниць.

    Про це повідомляє Tut.by з посиланням на очевидців.

    Зокрема декількох людей затримали біля дільниці у Мінську. 

    Також видання повідомляє, що в Могильові силовики затримали їхню журналістку, а у Гродно — ще одну колегу. Також у Гродно силовики «затримують усіх без розбору».

    Натомість частина білорусів пішла в атаку на ОМОН.

    Затримання почались і біля стели в Мінську.

    Зазначається, що у Могильові силовики розігнали людей, що зібрались у центрі міста.

    Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента.

    Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

    До слова, у неділю ввечері силовики перекривають центр Мінськ

    За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців. 

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