У різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей
Людей затримують біля виборчих дільниць та просто на вулиці
У низці міст Білорусі силовики затримали людей, які після завершення голосування залишилися біля виборчих дільниць.
Про це повідомляє Tut.by з посиланням на очевидців.
Зокрема декількох людей затримали біля дільниці у Мінську.
Також видання повідомляє, що в Могильові силовики затримали їхню журналістку, а у Гродно — ще одну колегу. Також у Гродно силовики «затримують усіх без розбору».
#Belarus2020 #Belarus #Minsk pic.twitter.com/ctJoFd9NBk— Nəcmi (@davidov95) August 9, 2020
Натомість частина білорусів пішла в атаку на ОМОН.
Затримання почались і біля стели в Мінську.
#Belarus'un Başkenti #Minsk'te çok sayıda gözaltı yaşandığı belirtiliyor. pic.twitter.com/rZeVeCYs0V— Global Gündem (@glbfinanshaber) August 9, 2020
Зазначається, що у Могильові силовики розігнали людей, що зібрались у центрі міста.
Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента.
Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.
Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.
За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.
До слова, у неділю ввечері силовики перекривають центр Мінськ
За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.