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    Акції Сбербанка на Лондонській біржі обвалилися до $0,01

    Акції Сбербанку знецінилися - Акції Сбербанка на Лондонській біржі обвалилися до $0,01
    Акції Сбербанку знецінилися
    Фото: CNews

    Санкції Європи і США знищують російську економіку

    Акції російського Сбербанку Росії на Лондонській фондовій біржі обвалилися. На початок відкриття торгів їх вартість становила $0,01. У наступні години вартість піднялася до $0,02.

    Повідомляється, що обвал стався після оголошення Сбербанком інформації про вихід з європейського ринку. «У поточній обстановці Сбербанк ухвалив рішення піти з європейського ринку. Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом грошових коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень», – йдеться у повідомленні.

    Акції Сбербанка на Лондонській біржі обвалилися

    Акції Сбербанка на Лондонській біржі обвалилися

    Нагадаємо, Сбербанк підпав під жорсткі санкції США та ЄС. Відомо, що Європейський союз офіційно відключає сім російських банків міжнародної системи платежів SWIFT. Протягом 10 днів свої операції мають згорнути банк ВТБ (другий за величиною в Росії), банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк» та ВЕБ.Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою. Державні банки давно під санкціями. «Сбербанк» та «Газпромбанк» не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ.

    Теги: США санкції банк Сбербанк Росії
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    Акції Сбербанка на Лондонській біржі обвалилися до $0,01