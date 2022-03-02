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    Сбербанк йде з європейського ринку

    Сбербанк ухвалив рішення піти з європейського ринку - Сбербанк йде з європейського ринку
    Сбербанк ухвалив рішення піти з європейського ринку
    фото: delo.ua

    Сбербанк Росії не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки.

    Сбербанк, який підпав під санкції США та ЄС, ухвалив рішення піти з європейського ринку. Про це йдеться у заяві найбільшого банку РФ.

    «У поточній обстановці Сбербанк ухвалив рішення піти з європейського ринку. Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом грошових коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень», – йдеться у повідомленні.

    У повідомленні наголошується, що в силу розпорядження Центрального банку РФ Сбербанк Росії не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки.

    Сбербанку вдалося 28 лютого успішно завершити операцію з продажу банку Sberbank Srbija сербському банку AIK Banka.

    Sberbank Europe AG – банківська група, до складу якої входять активи групи Сбербанку Східної та Центральної Європи. Штаб-квартира Sberbank Europe AG знаходилась у Відні.

    Sberbank Europe був представлений на восьми європейських ринках: в Австрії, Боснії та Герцеговині, у Хорватії, Чеській Республіці, Угорщині, Словенії, Сербії та Німеччині.

    До слова, слідом за іншими автоконцернами Ford призупиняє діяльність в Росії. Нагадаємо, втрати мільярдерів із Росії зросли вдвічі після нападу на Україну.

    Теги: ЄС США санкції війна Сбербанк Росії #stoprussia
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    Сбербанк йде з європейського ринку