Аксьонов відзначив «хороший кроль» плавців-рятувальників, які супроводжували його човен

«Глава» окупованого Криму пообіцяв нагородити героїв скандального ролику

Трагедія викликана ударом стихії по Криму була дещо розбавлена кумедним роликом, що зафіксував як за човном, у якому затопленими вулицями Керчі пересувався так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов, кролем пливуть троє співробітників «МНС».

Пізніше очільник окупаційної адміністрації півострову назвав такий супровід звичним явищем, але на тому історія пловців не закінчилася. Як повідомляє агентство «Кримінформ», Аксьонов обіцяв ще й преміювати співробітників «МНС», які плили за його човном:

«Це найменше, що можуть зробити органи влади: слова подяки сказати і відзначити державними нагородами. Тут ніяких проблем не буде, заохотимо всіх, включаючи плавців… Молодці МНС, рухалися впевнено, кроль був хорошим», - сказав Аксьонов кримським журналістам.

Як повідомлялося, в окупованому Криму вже кілька днів вирує негода. Сильна злива затопила Керч та Євпаторію. Люди вимушені перепливати вулиці. У Ялті за 6 годин випала місячна норма опадів. У деяких округах навіть є загроза сходження селів.