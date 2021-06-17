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    У затопленому Криму за Аксьоновим по калюжах пливли рятувальники (відео)

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    У затопленому Криму за Аксьоновим по калюжах пливли рятувальники (відео)
    Фото: Скріншот каналу «24 Крым»

    Аксьонов пересувався затопленими вулицями на моторному човні

    Потужна злива затопила вулиці Керчі, спровокувавши блокування руху на дорогах. Так званий «глава» тимчасово окупованого українського півострова Крим Сергій Аксьонов приїхав до постраждалого регіону.

    На відео, показаному каналом «Крим 24», Аксьонов пересувається затопленими вулицями на моторному човні, озираючись на всі боки. У цей час за човном кролем пливуть троє співробітників «МНС».

    «Найчудніше відео дня», – підписав відео канал Baza і припустив, що пливуть за човном зовсім не рятувальники, а охоронці Аксьонова.

    У східних районах Криму минулої ночі випало майже дві місячні норми дощу – 82 мм. У Білогорську випало 88 мм, пишуть «Крим. Реалії».

    У центральній частині Криму дощі були слабшими, однак у Сімферополі все рівно за ніч випало 80% норми за місяць.

    Кримьске МНС, підконтрольне окупанткам, повідомило, що через. Аномальні опади затопило село Приозерне. Підтопило 18 домоволодінь, довелося евакуювати близько 40 людей.

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    Теги: Крим рятувальники Україна
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    У затопленому Криму за Аксьоновим по калюжах пливли рятувальники (відео)