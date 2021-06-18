Аксьонов прокоментував скандальний «водний ескорт» в окупованій Керчі

Аксьонов закликав припинити паразитування на цій темі і подякував рятувальникам

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав звичним явищем супровід його човна співробітниками Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. Вони вплав супроводжували човен, на якому він оглядав у четвер затоплені в Керчі об’єкти. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«У районі лікарні і ряду підтоплених будинків і споруд співробітники МНС супроводжують всі човни. Знаходяться в гідрокостюмах. Включати двигуни через ризик пошкодити гвинт і отримати травму неможливо. Тому це робиться для всіх без винятку, і я, відповідно, цим виключенням не був», – сказав Аксьонов журналістам.

Аксьонов попросив припинити паразитування на цій темі і подякував рятувальникам.

«Кажуть, що плавають сьогодні весь ранок. Усі мужньо виконували свої завдання. Якщо хтось хотів, щоб я годину-півтори чекав гідрокостюма мого розміру, то, добре, наступного разу буду возити з собою», – додав він.

Нагадаємо, що потужна злива затопила вулиці Керчі, спровокувавши блокування руху на дорогах. Так званий «глава» тимчасово окупованого українського півострова Крим Сергій Аксьонов приїхав до постраждалого регіону.

У мережі опублікували відео огляду Керчі Аксьоновим й іншими чиновниками: вони пересуваються вулицями на моторному човні, за ними кролем пливуть троє людей в гідрокостюмах.

Як відомо, правоохоронці завершили розслідування у справі щодо окупації Криму та державної зради вісьмох колишніх високопосадовців автономної республіки, які посприяли анексії та брали у ній участь.

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