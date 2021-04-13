Молдавська поліція вважає, що вивезення Чауса здійснювалося на машині військового аташе України

Молдова просить створити спільну слідчу групу для розслідування обставин вивезення судді-хабарника Чауса

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9 апреля посол Украины в Молдове Марко Шевченко был приглашен в МИД Молдовы, где государственный секретарь Думитру Соколан передал официальную ноту. Молдова попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины С.Сметанюка с целью его уголовного преследования и привлечения к ответственности.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Молдове на имя министра иностранных дел Украины, переданном по дипломатическим каналам сегодня, сообщают источники Цензор.НЕТ.

Также Молдова просит предоставить согласие на обыск автомашины Сметанюка.

Соколан также сообщил, что на протяжении недели президент РМ Майя Санду пыталась переговорить с президентом Владимиром Зеленским, однако не смогла это сделать. Молдова просит создать совместную следственную группу по обстоятельствам вывоза беглого судьи-взяточника Чауса.

Молдавская полиция считает на основании улик, что вывоз Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины в Молдове.

В Молдове сложная ситуация, и пророссийские силы пытаются дискредитировать нашего союзника Санду. И руководство Украины обязано сделать все возможное, чтобы оказать содействие президенту Молдовы.

Если какой-то очень недалекий человек решил для чего-то подозрительного использовать дипломатическую машину, вместо того, чтобы взять какую-то другую машину в аренду и не оставлять никаких прямых улик, то надо думать как выходить из этой глупейшей ситуации достойно. А не отвечая на звонки наших друзей, мы не просто подчеркиваем масштабы глупости в наших госструктурах, но еще и защищаем эту глупость во вред двусторонним отношениям.

Президент Украины должен брать на себя ответственность за урегулирование такого рода инцидентов.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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