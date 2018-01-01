Активіст Балух у кримському суді: «Перемога буде за нами. Слава Україні!»

Балух заявив, що кримський суд не змусить його любити «нову Батьківщину»

Обвинувачений російськими правоохоронцями в зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух під час свого останнього слова на засіданні підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду заявив, що справа проти нього «сфабрикована у зв'язку з його політичною позицією» і це не змусить його любити «нову



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Активіст Володимир Балух у кримському суді

Балух заявив, що кримський суд не змусить його любити «нову Батьківщину»

Обвинувачений російськими правоохоронцями в зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух під час свого останнього слова на засіданні підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду заявив, що справа проти нього «сфабрикована у зв'язку з його політичною позицією» і це не змусить його любити «нову Батьківщину».

Як повідомляє Крим.Реалії, український активіст зазначив, що «сльози матерів тих, хто сьогодні захищає своє право на свободу, ще віділлються всім, хто сьогодні стоїть за переслідуваннями в Криму».

У зв'язку з цим він підкреслив, що виправдувальний вирок – «не все, чого він домагатиметься». Балух додав, що боротиметься за притягнення до відповідальності всіх, хто має відношення до «фабрикування його справи».

Також він підкреслив, що не вірить у справедливість судового рішення і все це дійство «викликає у нього тільки посмішку». Останніми словами Балуха на суді стали: «Перемога все одно буде за нами. Слава Україні!».

Роздольненський суд ухвалив рішення оголосити вирок у «справі Балуха» завтра о 1з годині за Києвом.

Раніше російський прокурор попросив для українського активіста 5 років і 1 місяць позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні та оплату штрафу в розмірі 20 тисяч рублів (9,2 тис. гривень – КР).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти тисяч рублів. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.