Активіст: кримських татар агітують працювати у комісіях на виборах президента РФ

Окупанти агітують кримських татар з бюджетної сфери для участі у виборчих комісіях на майбутніх виборах президента Росії

На окупованому Росією півострові кримських татар, які працюють в бюджетній сфері, агітують брати участь в роботі виборчих комісій на майбутніх виборах президента Росії 18 березня. Про це «Крим.Реалії» розповів кримськотатарський активіст, ветеран національного руху Зевджет Куртумеров. «Агітують кримських татар з бюджетної сфери,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибори в РФ

Окупанти агітують кримських татар з бюджетної сфери для участі у виборчих комісіях на майбутніх виборах президента Росії

На окупованому Росією півострові кримських татар, які працюють в бюджетній сфері, агітують брати участь в роботі виборчих комісій на майбутніх виборах президента Росії 18 березня.

Про це «Крим.Реалії» розповів кримськотатарський активіст, ветеран національного руху Зевджет Куртумеров.

«Агітують кримських татар з бюджетної сфери, осіб, які так чи інакше залежні від нинішньої влади, для участі у виборчих комісіях на майбутніх виборах президента Росії. Справа в тому, що багато наших співвітчизників в Криму до 2014 року дуже часто брали участь як спостерігачі на виборах і дуже добре знають ці процеси. Нинішня влада це використовує», – пояснив Куртумеров.

За його словами, тиждень тому проросійські кримськотатарські організації провели в Кримському інженерно-педагогічному університеті збори, на яких закликали кримських татар йти на вибори президента Росії. Зокрема, бюджетників агітували представники «об'єднання кримських татар «Кърым»», «Фонд кримськотатарського мистецтва та етнографії», «Комітет кримськотатарської молоді» та президент Кримського інженерно-педагогічного інституту Февзі Якубов.

«Влада, яка в Криму діє від імені Росії, вживає посилених заходів, щоб залучити кримських татар у виборчий процес. Задіяно все духовенство на чолі з муфтієм Еміралі Аблаєвим, чиновники, які працюють як в апараті уряду, так і в парламенті. Вони розраховують, що кримські татари підуть на вибори», – додав Куртумеров.

Раніше росЗМІ повідомляли, що на президентських виборах в РФ Путін може проголосувати в окупованому Севастополі.

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, Центрвиборчком РФ зареєстрував діючого президента Росії Володимира Путіна кандидатом на виборах в березні. Російські ЗМІ повідомляють, що члени ЦВК підтримали це рішення одноголосно.

Також оприлюднено список, за кого росіянам дозволять голосувати на президентських виборах.

Як відомо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом у президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.