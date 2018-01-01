На президентських виборах в РФ Путін може проголосувати в Севастополі - ЗМІ

Раніше Путін голосував на дільниці в Москві

Президент Росії Володимир Путін збирається проголосувати на виборах глави держави 18 березня в окупованому Криму. Про це повідомляє російське видання «Комерсант». За інформацією джерел ЗМІ, Путін може проголосувати на території міста Севастополь. «Розглядаються сценарії, за якими Володимир Путін проголосує або в регіоні,



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Володимир Путін

Раніше Путін голосував на дільниці в Москві

Президент Росії Володимир Путін збирається проголосувати на виборах глави держави 18 березня в окупованому Криму.

Про це повідомляє російське видання «Комерсант».

За інформацією джерел ЗМІ, Путін може проголосувати на території міста Севастополь.

«Розглядаються сценарії, за якими Володимир Путін проголосує або в регіоні, де доведеться обиратися одному з нинішніх т. в. о. губернаторів, або в регіоні, де може бути низька явка виборців», - розповіло виданню одне з джерел.

Раніше президент Росії голосував на дільниці в будівлі РАН на Ленінському проспекті в Москві.

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, Центрвиборчком РФ зареєстрував діючого президента Росії Володимира Путіна кандидатом на виборах в березні. Російські ЗМІ повідомляють, що члени ЦВК підтримали це рішення одноголосно.

Також оприлюднено список, за кого росіянам дозволять голосувати на президентських виборах.

Як відомо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом у президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.