Активіст Pussy Riot прийшов до тями і почав впізнавати родичів



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Петра Верзилова шпиталізували 13 вересня

Верзилов прийшов до тями через три дні після того, як потрапив у реанімацію

У Москві учасник гурту Pussy Riot Петро Верзилов прийшов до тями через три дні після того, як потрапив у реанімацію.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Онлайн-видання Meduza у своєму Telegram-каналі наводить слова дівчини Верзилова Вероніки Нікульшиної, яка каже, що з реанімації його перевели.

«Петро прийшов до тями. Він вже впізнає мене і маму. Хоча в нього зараз галюцинації і маревний стан, стан досі збуджений. Але він вже не в реанімації, а подальших прогнозів дати не можу. З лікарями я його стан не обговорювала» – розповіла Нікульшина.

Цю інформацію підтверджує також видання «Медіазона», в якому працює активіст.

13 вересня російські ЗМІ повідомили, що Верзилова доправили до лікарні у важкому стані після того, як 11 вересня він почав втрачати зір, мову та здатність рухатись.

Це сталося невдовзі після засідання суду, де розглядалася адміністративна справа проти Нікульшиної. У активіста підозрюють отруєння.

Петро Верзилов був членом арт-групи «Війна», пізніше увійшов до складу панк-гурту Pussy Riot. У 2014 році зайняв посаду видавця у виданні «Медіазона», заснованому учасницями гурту Надією Толоконніковою і Марією Альохіною.