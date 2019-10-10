Суддя окупаційного «суду Криму» отримала 12 років тюрми за державну зраду



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Громадянка України Катерина Остапова забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Росії на Кримському півострові

Святошинський районний суд Києва заочно визнав винною так звану суддю «21 арбітражного апеляційного суду» у Севастополі Катерину Остапову у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і призначив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 8 жовтня.

Наприкінці лютого 2014 року Катерина Остапова, будучи суддею Севастопольського апеляційного господарського суду, вчинила державну зраду, надаючи допомогу Росії як іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України. Починаючи з 21 березня 2014 року, вона не складала своїх повноважень судді Севастопольського апеляційного господарського суду і продовжує здійснювати «правосуддя» як «суддя Севастопольского апелляционного хозяйственного суда», керуючись при цьому матеріальним та процесуальним правом іноземної держави, взяла участь у конкурсі на зайняття посади «судді 21 арбітражного апеляційного суду».

За результатами проведеного державними органами РФ конкурсу Указом Президента Росії від 19 грудня 2014 року № 786 суддя Севастопольського апеляційного господарського суду громадянка України Остапова призначена на посаду «судді 21 арбітражного апеляційного суду» на окупованій території АР Крим.

«Вказаними умисними діями на той час суддя Севастопольського апеляційного господарського суду Катерина Остапова в порушення вимог ст. 65 Конституції України, забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених судової влади на окупованій території України, надавши тим самим допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України», - сказано у вироку суду.

Початок терміну відбування покарання для обвинуваченої варто рахувати з дня її затримання.

Як повідомляв Главком, 23 вересня Святошинський районний суд Києва заочно засудив до 12 років тюрми колишнього суддю Апеляційного суду АР Крим Василя Іщенка за державну зраду.