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    Alitalia скасувала понад 300 рейсів через страйк

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    Alitalia скасувала понад 300 рейсів через страйк

    В страйку візьмуть також участь працівники кількох невеликих італійських авіакомпаній

    Італійська авіакомпанія Alitalia скасувала понад 300 рейсів у зв'язку зі страйком працівників авіатранспорту, включаючи пілотів і бортпровідників.

    Про це йдеться в опублікованій у понеділок заяві авіаперевізника.

    «Через оголошений деякими італійськими профспілками 24-годинний страйк працівників авіасектора, який пройде у вівторок, 21 травня, Alitalia змушена скасувати половину своїх рейсів, запланованих на цей день», - повідомляється в заяві.

    Як наголошується на сайті авіакомпанії, всього скасовано понад 300 рейсів. В основному мова йде про внутрішні перельоти, а також рейси між італійськими та деякими європейськими містами. Також скасовано кілька рейсів, що стояли в розкладі на вечір понеділка і ранок середи.

    Крім співробітників Alitalia, в страйку візьмуть також участь працівники кількох невеликих італійських авіакомпаній, включаючи Blue Panorama.

    Профспілки авіагалузі вимагають забезпечення більш прийнятних умов роботи для співробітників комерційного авіатранспорту. 

    Джерело: УНН

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