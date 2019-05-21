Alitalia скасувала понад 300 рейсів через страйк



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В страйку візьмуть також участь працівники кількох невеликих італійських авіакомпаній

Італійська авіакомпанія Alitalia скасувала понад 300 рейсів у зв'язку зі страйком працівників авіатранспорту, включаючи пілотів і бортпровідників.

Про це йдеться в опублікованій у понеділок заяві авіаперевізника.

«Через оголошений деякими італійськими профспілками 24-годинний страйк працівників авіасектора, який пройде у вівторок, 21 травня, Alitalia змушена скасувати половину своїх рейсів, запланованих на цей день», - повідомляється в заяві.

Як наголошується на сайті авіакомпанії, всього скасовано понад 300 рейсів. В основному мова йде про внутрішні перельоти, а також рейси між італійськими та деякими європейськими містами. Також скасовано кілька рейсів, що стояли в розкладі на вечір понеділка і ранок середи.

Крім співробітників Alitalia, в страйку візьмуть також участь працівники кількох невеликих італійських авіакомпаній, включаючи Blue Panorama.

Профспілки авіагалузі вимагають забезпечення більш прийнятних умов роботи для співробітників комерційного авіатранспорту.

Джерело: УНН