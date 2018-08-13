Аляску сколихнула серія землетрусів



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Аляска

Загроза цунамі не оголошувалася

Потужні землетруси магнітудою 6,4 і 6,0 сталися на території американського штату Аляска.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Також в радіусі шести кілометрів сталися ще 63 землетруси магнітудою від 2,4 до 5,4.

Епіцентр великих поштовхів землі знаходився на глибині понад 11 кілометрів в 65 км на північний захід від населеного пункту Кактовік і майже 10 кілометрів за 86 км від міста.

Карта землетрусів на Алясці

Інформації про постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає. Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, увечері 5 серпня на індонезійському острові Ломбок стався підземний поштовх магнітудою 6,9. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів.

9 серпня острів Ломбок постраждав від нового потужного афтершоку магнітудою 5,9 (за оцінкою Геологічної служби США), який цілковито зруйнував пошкоджені першим струсом будівлі.

Станом на 11 серпня підтверджено загибель 387 людей, 13 700 осіб отримали травми. Щонайменше 400 тисяч людей втратили дах над головою чи змушені були залишити свої домівки. За повідомленнями, оприлюдненими напередодні, понад 70 тисяч будівель на острові зруйновані.