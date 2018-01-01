Американці опублікували 200 тисяч твітів російських тролів

Американська розвідка розцінює російських тролів як частину державних зусиль РФ, спрямованих вплинути на результат президентських перегонів 2016 року

Американський телевізійний канал новин NBC News опублікував 200 000 твітів з акаунтів, пов'язаних з кремлівськими тролями під час президентських виборів у США 2016 року, які Twitter видалив після того, як компанія пов'язала їх зі «зловмисною діяльністю». Про це пише NBC News. «База даних із 200 тисяч твітів, опублікована



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Американська розвідка розцінює російських тролів як частину державних зусиль РФ, спрямованих вплинути на результат президентських перегонів 2016 року

Американський телевізійний канал новин NBC News опублікував 200 000 твітів з акаунтів, пов'язаних з кремлівськими тролями під час президентських виборів у США 2016 року, які Twitter видалив після того, як компанія пов'язала їх зі «зловмисною діяльністю».

Про це пише NBC News.

«База даних із 200 тисяч твітів, опублікована NBC News, показує, що російські тролі розповідали про чаклунство демократів, вдавали із себе активістів різного політичного спрямування та маскувалися під активістів руху Black Lives Matter», - йдеться у повідомлені каналу.

Американська розвідка розцінює російських тролів як частину державних зусиль РФ, спрямованих вплинути на результат президентських перегонів 2016 року.

Торік Twitter передав Конгресу США імена тисяч облікових записів, пов'язаних з Росією, і видалив облікові записи та їх повідомлення з платформи. Але згодом NBC News відновив видалені твіти за допомогою трьох джерел, знайомих з системами даних Twitter.