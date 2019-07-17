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    Американська діаспора обурена тим, що відома українська співачка агітує за екс-регіоналів

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    <p>Організатори чикагського фестивалю перевірять інформацію щодо Федишин</p> - Американська діаспора обурена тим, що відома українська співачка агітує за екс-регіоналів

    Організатори чикагського фестивалю перевірять інформацію щодо Федишин

    В Чикаго на День незалежності планує виступати Ірина Федишин, яка у Харкові агітувала за екс-регіонала Володимира Мисика

    Куратор Українського Національного музею Чикаго Марія Климчак, яка родом зі Львова, повідомила, що американська діаспора обурена тим, що відома українська співачка Ірина Федишин, яка агітує за екс-регіоналів, збирається з концертом до США.

    Про це Климчак написала у Facebook.

    «Кажуть, що в Чикаго на День незалежності буде виступати Ірина Федишин. За досвідом раджу їй звернутися до Наталки Бучинської! Прилетіла і пролетіла як фанера над Парижем. Навіть на сцену не пустили! Тож цікаво, чи наважиться Федишин їхати святкувати з діаспорою? А може, передумає. В діаспорі, в США менше платять за концерти, як в Україні. Співати для щура Кернеса і за ригів - гидко. Оплески організаторам чикагського фестивалю - УККА, які перевірять інформацію. Винятків не буває», - зазначила Климчак.

    Вона зауважила, що ЗМІ напередодні повідомили, що Федишин, MARUV та Сергій Бабкін виступили на безкоштовному концерті у Харкові, де артисти агітували за екс-регіонала Володимира Мисика, що зараз балотується у Верховну Раду по мажоритарному округу №172.

    У Facebook Федишин опублікувала фото та відео з концерту у Харкові, однак не згадала, що там агітували за екс-регіонала.

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