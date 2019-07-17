Співачка Ірина Федишин запевняє, що не агітувала за екс-регіонала у Харкові



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У команді Федишин повідомили, що у Харкові був концерт у рамках фестивалю святкування до Дня родини

Команда Федишин заявила, що «не несе відповідальності за інших людей, які виступали на сцені» у Харкові

Українська співачка Ірина Федишин на концерті у Харкові не проводила передвиборчу агітацію, вона не підтримує кандидатів в нардепи від «Опозиційного блоку», а навпаки засуджує їхню політику.

Про це 17 липня повідомляється на сторінці Федишин у Facebook.

«Це був концерт у межах фестивалю святкування до Дня родини, на який Ірину Федишин запросили організатори ще заздалегідь, далеко до початку виборчих перегонів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що організатори фестивалю не повідомили команді Ірини Федишин про наміри виступати безпартійного кандидата в депутати та мера міста Харкова, які відбулися через дві години після того, як співачка покинула концертний майданчик.

«Команда Федишин не несе відповідальність за інших людей, які виступали на цій сцені», - підкреслюється у повідомленні.

«Ірина Федишин ніколи не підтримувала і не підтримує так званих політичних опозиційних блоків. Тим більше, співачка засуджує їхню політику», - заявили у команді співачки.

Раніше повідомлялося, що куратор Українського Національного музею Чикаго Марія Климчак, яка родом зі Львова, повідомила, що американська діаспора обурена тим, що відома українська співачка Ірина Федишин, яка агітує за екс-регіоналів, збирається з концертом до США.

Вона зауважила, що ЗМІ напередодні повідомили, що Федишин, MARUV та Сергій Бабкін виступили на безкоштовному концерті у Харкові, де артисти агітували за екс-регіонала Володимира Мисика, що зараз балотується у Верховну Раду по мажоритарному округу №172.

У Facebook Федишин опублікувала фото та відео з концерту у Харкові, однак не згадала, що там агітували за екс-регіонала.