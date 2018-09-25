Американська компанія Michael Kors придбала Versace за $2,2 млрд



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Michael Kors погодилася придбати Versace, включаючи борги компанії

Американська компанія Michael Kors Holdings придбала італійський будинок моди Versace за 1,8 мільярда євро, що становить близько 2,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву представників компаній.

Зазначається, що Michael Kors погодилася придбати Versace, включаючи борги компанії.

У ЗМІ пишуть, що Kors вже збирався придбати Versace після покупки в 2017 році британського виробника взуття Jimmy Choo за $1,2 млрд.

Як стало відомо, сім'я Версаче продовжить брати участь в управлінні справами компанії.