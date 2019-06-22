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    Американська журналістка звинуватила Трампа в згвалтуванні

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    Американська журналістка звинуватила Трампа в згвалтуванні

    Журналістка стверджує, що Трамп згвалтував її в примірювальній нью-йоркського універмагу

    Кореспондент журналу Elle Джин Керролл звинуватила президента США Дональда Трампа в згвалтуванні.

    Уривок з книги Керролл, де стверджується, що в середині дев’яностих років нинішній президент США згвалтував її в примірювальній нью-йоркського універмагу Bergdorf Goodman, опублікував журнал The New York Magazine.

    За твердженнями журналістки, Трамп попросив у неї поради при виборі подарунка для якоїсь дівчини, тому Керролл супроводжувала його під час шопінгу.

    За словами Керролл, вона не стала повідомляти про те, що трапилося в поліцію, але розповіла двом близьким друзям. Вони підтвердили її слова виданню.

    Тим часом представники магазина зізналися, що у них немає відеозапису з камер спостереження того часу.

    Джерело: Новое Время

    США Дональд Трамп президент
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