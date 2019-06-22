Американська журналістка звинуватила Трампа в згвалтуванні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналістка стверджує, що Трамп згвалтував її в примірювальній нью-йоркського універмагу

Кореспондент журналу Elle Джин Керролл звинуватила президента США Дональда Трампа в згвалтуванні.

Уривок з книги Керролл, де стверджується, що в середині дев’яностих років нинішній президент США згвалтував її в примірювальній нью-йоркського універмагу Bergdorf Goodman, опублікував журнал The New York Magazine.

За твердженнями журналістки, Трамп попросив у неї поради при виборі подарунка для якоїсь дівчини, тому Керролл супроводжувала його під час шопінгу.

За словами Керролл, вона не стала повідомляти про те, що трапилося в поліцію, але розповіла двом близьким друзям. Вони підтвердили її слова виданню.

Тим часом представники магазина зізналися, що у них немає відеозапису з камер спостереження того часу.

Джерело: Новое Время