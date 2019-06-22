Американська журналістка звинуватила Трампа в згвалтуванні
Журналістка стверджує, що Трамп згвалтував її в примірювальній нью-йоркського універмагу
Кореспондент журналу Elle Джин Керролл звинуватила президента США Дональда Трампа в згвалтуванні.
Уривок з книги Керролл, де стверджується, що в середині дев’яностих років нинішній президент США згвалтував її в примірювальній нью-йоркського універмагу Bergdorf Goodman, опублікував журнал The New York Magazine.
За твердженнями журналістки, Трамп попросив у неї поради при виборі подарунка для якоїсь дівчини, тому Керролл супроводжувала його під час шопінгу.
За словами Керролл, вона не стала повідомляти про те, що трапилося в поліцію, але розповіла двом близьким друзям. Вони підтвердили її слова виданню.
Тим часом представники магазина зізналися, що у них немає відеозапису з камер спостереження того часу.
Джерело: Новое Время