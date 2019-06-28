Американські конгресмени збираються до Києва - поспілкуватися з Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Делегація зустрінеться з президентом, а також з антикорупційними активістами та представниками неурядових організацій

Конгресмени США хочуть поговорити з президентом України

Делегація з п'яти конгресменів США планує відвідати Україну найближчим часом. Про це йдеться на офіційній сторінці очільника делегації та лідера більшості Палати представників США Стені Гоєра.

«Делегація відправиться до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Делегація зустрінеться з антикорупційними активістами та представниками неурядових організацій, щоб обговорити їхню роботу зі зміцнення демократії в Україні. Делегація також обговорить найважливіші питання енергетичної безпеки з генеральним директором НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболєвим. Крім того, делегація віддасть данину поваги в Бабиному Яру, місці масового вбивства євреїв під час Голокосту, і покладе вінок на площі Майдану в пам'ять про загиблих там протестуючих», - йдеться в заяві на сайті конгресмена.

Крім Гоєра, україну відвідають представник США в 4-му окрузі Оклахоми Томас Джеффрі Коул, представник США в 9-му окрузі Теннесі Стів Коен, представник Сполучених Штатів від 6-го округу Конгресу Луїзіани Гаррет Ніл Грейвс і Вальдес «Вал» Демінгс - представник Сполучених Штатів з 10-го округу Конгресу Флориди.

Як повідомлялось, дата зустрічі Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом ще не встановлена, хоча ймовірність самої зустрічі розглядається.

Нагадаємо, на початку червня Конгресмени представили у Палаті представників проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності». Документ спрямований на посилення обороноздатності України шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів, а також зміцнення спроможності України протистояти російським кібератакам.