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    Вчені назвали несподіваний симптом раку

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    Вчені назвали несподіваний симптом раку печінки - Вчені назвали несподіваний симптом раку
    Вчені назвали несподіваний симптом раку печінки

    До чинників розвитку раку відносяться зловживання алкоголем, зайва вага, генетична схильність і цукровий діабет

    Блідий колір калу може свідчити про розвиток раку печінки.

    Про цей несподіваний симптом йдеться в пам'ятці благодійної організації у боротьбі з онкологією імені Дугласа Макміллана, повідомляє Daily Express.

    Серед інших ознак захворювання експерти виділили втрату апетиту, слабкість і нудоту, а також болі в правій частині живота, здуття і пожовтіння шкіри і білків очей.

    «Все це може бути викликано і іншими захворюваннями, але все ж необхідно звернутися до лікаря», – зазначили автори рекомендацій.

    За їх словами, до чинників розвитку раку відносяться зловживання алкоголем, зайва вага, генетична схильність і цукровий діабет.

    Раніше фахівці тієї ж організації перерахували симптоми раку горла. Тривожними сигналами можуть бути формування «шишки» на шиї, яка не болить, проте постійно збільшується, утруднене ковтання, задишка, кашель з кров'ю і свистяче дихання.

    Нагадаємо, що онкологи розповіли про спосіб виявити рак легенів за сміхом.

    До слова, у Канаді інженери університетів Макмастера і Брока створили пристрій для виявлення раку, який працює на зразок моніторів, які використовують діабетики для визначення рівня цукру в крові.

    Теги: здоров'я рак онкологія
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