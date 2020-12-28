Вчені назвали несподіваний симптом раку

До чинників розвитку раку відносяться зловживання алкоголем, зайва вага, генетична схильність і цукровий діабет

Блідий колір калу може свідчити про розвиток раку печінки.

Про цей несподіваний симптом йдеться в пам'ятці благодійної організації у боротьбі з онкологією імені Дугласа Макміллана, повідомляє Daily Express.

Серед інших ознак захворювання експерти виділили втрату апетиту, слабкість і нудоту, а також болі в правій частині живота, здуття і пожовтіння шкіри і білків очей.

«Все це може бути викликано і іншими захворюваннями, але все ж необхідно звернутися до лікаря», – зазначили автори рекомендацій.

За їх словами, до чинників розвитку раку відносяться зловживання алкоголем, зайва вага, генетична схильність і цукровий діабет.

Раніше фахівці тієї ж організації перерахували симптоми раку горла. Тривожними сигналами можуть бути формування «шишки» на шиї, яка не болить, проте постійно збільшується, утруднене ковтання, задишка, кашель з кров'ю і свистяче дихання.

Нагадаємо, що онкологи розповіли про спосіб виявити рак легенів за сміхом.

До слова, у Канаді інженери університетів Макмастера і Брока створили пристрій для виявлення раку, який працює на зразок моніторів, які використовують діабетики для визначення рівня цукру в крові.