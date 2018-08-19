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    Американські сатаністи привезли до Капітолія Арканзасу статую демона: відео

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    Учасники акції під будівлею Капітолію - Американські сатаністи привезли до Капітолія Арканзасу статую демона: відео
    Фото: @JessiTurnure
    Учасники акції під будівлею Капітолію

    Противники встановлення пам'ятника Десяти заповідей вимагають, щоб його прибрали

    Представники Церкви Сатани привезли статую демона Бафомета, одного з символів церкви, до будівлі Капітолію штату Арканзас в місті Літл-Рок, в знак протесту проти встановленого в минулому році монумента, присвяченого старозавітним Десяти заповідей, який не раз ставав об'єктом вандалізму і критики. Про це йдеться у повідомленні «Голосу Америки» на Facebook.

    Противники встановлення пам'ятника Десяти заповідей вимагають, щоб його прибрали, так як він, на їхню думку, порушує Конституцію штату, що забороняє перевагу однієї релігії над іншою. В іншому випадку, вони вимагають дозволу встановити свою статую демона Бафомета.

    Згідно з прийнятого в 2017 році закону, для встановлення пам'ятників потрібен дозвіл законодавців.

    Нагадаємо, у 2017 році сатаністи на Одещині спалили людину під час ритуалу.

    США релігія
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