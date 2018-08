Американські сатаністи привезли до Капітолія Арканзасу статую демона: відео

Противники встановлення пам'ятника Десяти заповідей вимагають, щоб його прибрали

Представники Церкви Сатани привезли статую демона Бафомета, одного з символів церкви, до будівлі Капітолію штату Арканзас в місті Літл-Рок, в знак протесту проти встановленого в минулому році монумента, присвяченого старозавітним Десяти заповідей, який не раз ставав об'єктом вандалізму і критики. Про це йдеться у повідомленні «Голосу Америки» на Facebook.

Противники встановлення пам'ятника Десяти заповідей вимагають, щоб його прибрали, так як він, на їхню думку, порушує Конституцію штату, що забороняє перевагу однієї релігії над іншою. В іншому випадку, вони вимагають дозволу встановити свою статую демона Бафомета.

Згідно з прийнятого в 2017 році закону, для встановлення пам'ятників потрібен дозвіл законодавців.

The statue of #baphomet is unveiled at the Arkansas State Capitol. pic.twitter.com/4p5IVvDpf2

NOW: The Satanic Temple is rallying around their Baphomet statue at the Arkansas State Capitol. #arnews #arpx pic.twitter.com/AgO4CESKMq