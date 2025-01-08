В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? ЦПД вніс ясність

У мережі поширюються повідомлення про введення графіків відключення газу після припинення транзиту російського газу

Інформація про графіки відключення газу, нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну не відповідає дійсності. Про це заявив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Такий фейк поширюється у Telegram-каналах зі скріншотом неіснуючої статті в одному з українських видань. Для перегляду «графіка» користувачів скеровують до Telegram-бота. Подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей», – йдеться у заяві.

ЦПД зауважує, що метою цього фейку є збільшити охоплення конкретного ресурсу.

Нагадаємо, що 1 січня, о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Країна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.