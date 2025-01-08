Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? ЦПД вніс ясність

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? ЦПД вніс ясність
ЦПД прокоментував інформацію про нібито введення графіків відключення газу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У мережі поширюються повідомлення про введення графіків відключення газу після припинення транзиту російського газу

Інформація про графіки відключення газу, нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну не відповідає дійсності. Про це заявив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Такий фейк поширюється у Telegram-каналах зі скріншотом неіснуючої статті в одному з українських видань. Для перегляду «графіка» користувачів скеровують до Telegram-бота. Подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей», – йдеться у заяві.

ЦПД зауважує, що метою цього фейку є збільшити охоплення конкретного ресурсу.

Нагадаємо, що 1 січня, о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Країна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.

Читайте також:

Теги: фейк Центр протидії дезінформації газ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що керівництво країни розуміє, що Україна не стане членом НАТО, поки перебуватиме у стані війни
Запрошення в НАТО має бути надане всій території України – президент
11 грудня, 2024, 21:15
Андрій Пишний розповів про новий меморандум
Найбільші банки України підписали меморандум: як це вплине на українців
11 грудня, 2024, 22:14
Головні новини ночі проти 16 грудня
Відмова у постачанні Taurus для України, скандальні зміни до мовного закону у Грузії: головне за ніч
16 грудня, 2024, 05:55
Ситуація на фронті 29 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2024 року
29 грудня, 2024, 00:00
Іван Гаврилюк розповів про можливі зміни у роботі ТЦК
Міністерство оборони анонсувало кардинальну реформу ТЦК
20 грудня, 2024, 20:52
Оперативники кіберполіції спільно з освітянами, учнями та їх батьками заблокували телеграм-канал
Поширювали образи про школярів. На Франківщині кіберполіція заблокувала Telegram-канал
20 грудня, 2024, 21:51
Bentley Continental GT 2025 пізнається за зміненою передньою частиною
Ексклюзив за $345 000: в Україну привезли новітній Bentley на 780 сил (фото)
31 грудня, 2024, 18:48
Чернишов подякував «кожному і кожній за стійкість, патріотизм і силу духу – і тим, хто продовжує боротися і працювати в Україні, і тим, хто представляє нашу країну за її межами»
Міністр єдності закликав українців за кордоном зустріти Новий рік за київським часом
31 грудня, 2024, 16:46
Порошенко, будучи президентом, транзит російського газу не припинив, однак заявив, що зробив до цього «перший крок»
Допис Порошенка про зупинку транзиту газу. Чому глузує мережа?
4 сiчня, 23:03

Суспільство

В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? ЦПД вніс ясність
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? ЦПД вніс ясність
Українцям на тимчасово окупованих територіях Кремль заборонить одружуватись без паспорта РФ
Українцям на тимчасово окупованих територіях Кремль заборонить одружуватись без паспорта РФ
Росіяни вдарили по Костянтинівці: пошкоджено об'єкт «Укрзалізниці»
Росіяни вдарили по Костянтинівці: пошкоджено об'єкт «Укрзалізниці»
Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців
Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців
«Ми так і не зробили висновки». Відомий поет пояснив українцям, за що йде війна
«Ми так і не зробили висновки». Відомий поет пояснив українцям, за що йде війна
Нацбанк спростував інформацію про блокування карток за часте зняття готівки
Нацбанк спростував інформацію про блокування карток за часте зняття готівки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
25K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
15K
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7443
Трамп зробив заяву про ймовірну зустріч із Путіним

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua