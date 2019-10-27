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    Американські стільникові оператори змовилися «вбити» SMS

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    Американські стільникові оператори змовилися «вбити» SMS

    На зміну звичним смс прийдуть RCS-повідомлення

    У Сполучених Штатах Америки чотири найбільших мобільних оператора AT&T, Verizon, T-Mobile і Sprint мають намір замінити SMS на стандарт RCS.

    Про це повідомляє The Verge.

    Оператори мають намір об'єднати зусилля по заміні стандартних SMS-повідомлень на незвичайні RCS.

    Зазначений формат - стандарт повідомлень нового покоління. Разом з ним запускається додаток для відправки текстових послань в пристроях під управлінням ОС Android.

    Додаток буде випущений в 2020 році, його встановлять за замовчуванням для смартфонів на Android. Програма підтримає всі стандартні опції RCS, включаючи набір тексту, обмін зображеннями з високою роздільною здатністю, а також груповий чат.

    При створенні програми CCMI оператори мають намір співпрацювати з такими компаніями, як Samsung і Google.

    До речі, Google є давнім прихильником RCS і хоче зробити цей формат єдиним для обміну повідомленнями за допомогою Android.

    Google технології смартфон
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