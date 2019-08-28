WhatsApp припинить працювати на Android і iOS



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З 1 лютого 2020 роки користатися WhatsApp стане неможливо на будь-яких смартфонах, що працюють під управлінням Android 2.3.7 і iOS 7

Додаток WhatsApp для спілкування використовують на постійній основі більш ніж 1,5 млрд чоловік, і всі ці люди – його постійна аудиторія.

Втім, вже незабаром вона може відчутно скоротитися, тому що WhatsApp припинить працювати на Android і iOS.

Прийдешні нововведення зачіпають десятки мільйонів чоловік, які позбудуться можливості не тільки відправляти повідомлення і файли, але ще і приймати їх, а потім, через якийсь час, виявиться неможливо навіть читати листування, бо підключення до серверів месенджера просто не буде.

Справа в тому, що розробники вирішили відмовитися від підтримки старих застарілих платформ.

Піти на такий крок вони, як стверджує офіційний джерело, вирішили не просто так.

За словами творців WhatsApp, застарілі платформи використовує не дуже багато людей, щоб продовжувати їх підтримувати, витрачаючи на це значні ресурси.

Крім того, застарілі збірки Android і iOS не підтримують багато сучасні технології і API, в зв’язку з чим вони вже не відповідають сучасним вимогам безпеки.

Старі збірки операційних систем для смартфонів містять в собі відомі всім «дірки» в захисті, через які зловмисники можуть легко вкрасти всю переписку всередині сервісу.

Повідомляється, і це офіційно, що з 1 лютого 2020 роки користатися WhatsApp стане неможливо на будь-яких смартфонах, що працюють під управлінням Android 2.3.7 і iOS 7, а також будь-яких старіших ОС. Підключення до серверів з цього дня просто не буде здійснюватися, в зв’язку з чим виявиться неможливо якимось чином використовувати месенджер.

Крім того, вже з 31 грудня 2019 роки користуватися ним виявиться неможливо на будь-яких мобільних пристроях, що функціонують на базі Windows Phone, причому будь-якої версії. Всім користувачам застарілих ОС радять оновитися до новіших, а якщо зробити це неможливо – варто задуматися про покупку собі нового телефону, тому що іншого виходу з цієї ситуації немає.