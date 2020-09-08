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    Американські вчені успішно клонували коня Пржевальського

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    Новонародженого лоша назвали Куртом в честь генетика Курта Беніршке - Американські вчені успішно клонували коня Пржевальського
    Новонародженого лоша назвали Куртом в честь генетика Курта Беніршке

    Коні Пржевальського - не єдиний вид, який компанія намагається відродити за допомогою біотехнологій

    У США вчені вперше успішно клонували коня Пржевальського, який знаходиться під загрозою зникнення. 

    Про це повідомляє Time.

    Лоша з’явився на світ 6 серпня в зоопарку Сан-Дієго. Для його клонування використовували заморожені в 1980 році клітини британського жеребця, який народився в 1975 році.

    Новонародженого лоша назвали Куртом в честь генетика Курта Беніршке.

    Коли лоша стане дорослішим, його перевезуть до сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго. Там його інтегрують у племінне стадо коней його виду.

    Зазначається, що коні Пржевальського знаходяться в «критичному стані». Вони вважаються останнім видом «по-справжньому диких коней» і є «далекими родичами» сучасних домашніх коней.

    Коні Пржевальського - не єдиний вид, який компанія намагається відродити за допомогою біотехнологій. Зараз група працює над клонуванням шести тварин, в тому числі шерстистого мамонта, який вимер 4 тис. років тому.

    Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території. Під час пожеж загинуло багато тварин, коні Пржевальського тікали від вогню по спалених чорнобильських полях.

    США тварини наука
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