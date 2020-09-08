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    У світі

    У Каліфорнії вигоріло вже майже 900 тисяч гектарів лісів

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    Дві з трьох найбільших пожеж в історії штату наразі в районі затоки Сан-Франциско - У Каліфорнії вигоріло вже майже 900 тисяч гектарів лісів
    Дві з трьох найбільших пожеж в історії штату наразі в районі затоки Сан-Франциско

    Зазначається, що кількість вогнищ загоряння досягла 7563.

    В американському штаті Каліфорнія площа пожеж вже перевищила 881,4 тисячі гектари.

    Про це у вівторок, 8 вересня, повідомило агентство Associated Press з посиланням на пожежну службу регіону.

    Зазначається, що кількість вогнищ загоряння досягла 7563.

    Дві з трьох найбільших пожеж в історії штату наразі в районі затоки Сан-Франциско. Більше 14 000 пожежників борються з цим вогнем та ще десятки інших на всій території Каліфорнії.

    «Вогонь знищив і завдав збитків майже чотирьом тисячам будинків. Жертвами природної стихії стали вісім осіб», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, наприкінці серпня у Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів.

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