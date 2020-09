У Каліфорнії вигоріло вже майже 900 тисяч гектарів лісів

Зазначається, що кількість вогнищ загоряння досягла 7563.

В американському штаті Каліфорнія площа пожеж вже перевищила 881,4 тисячі гектари.

Про це у вівторок, 8 вересня, повідомило агентство Associated Press з посиланням на пожежну службу регіону.

2020 is just showing off now.



The El Dorado Fire, burning in San Bernardino County, California, was caused by a “smoke generating pyrotechnic device” — used AT A GENDER REVEAL PARTY...pic.twitter.com/ZZ70pzEruA