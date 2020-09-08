У Каліфорнії вигоріло вже майже 900 тисяч гектарів лісів
Зазначається, що кількість вогнищ загоряння досягла 7563.
В американському штаті Каліфорнія площа пожеж вже перевищила 881,4 тисячі гектари.
Про це у вівторок, 8 вересня, повідомило агентство Associated Press з посиланням на пожежну службу регіону.
Зазначається, що кількість вогнищ загоряння досягла 7563.
2020 is just showing off now.— Rex Chapman (@RexChapman) September 7, 2020
The El Dorado Fire, burning in San Bernardino County, California, was caused by a “smoke generating pyrotechnic device” — used AT A GENDER REVEAL PARTY...pic.twitter.com/ZZ70pzEruA
Дві з трьох найбільших пожеж в історії штату наразі в районі затоки Сан-Франциско. Більше 14 000 пожежників борються з цим вогнем та ще десятки інших на всій території Каліфорнії.
ESCAPING THE FLAMES: Motorists forced to flee fast-moving wildfire in California's Sierra National Forest.— ABC News (@ABC) September 6, 2020
The so-called Creek Fire ignited on Friday evening and quickly exploded to more than 45,000 acres with 0% containment. https://t.co/YbmUOIuHeZ pic.twitter.com/E6UcGO7Huw
«Вогонь знищив і завдав збитків майже чотирьом тисячам будинків. Жертвами природної стихії стали вісім осіб», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, наприкінці серпня у Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів.