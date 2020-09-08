У Каліфорнії вигоріло вже майже 900 тисяч гектарів лісів



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Дві з трьох найбільших пожеж в історії штату наразі в районі затоки Сан-Франциско

Зазначається, що кількість вогнищ загоряння досягла 7563.

В американському штаті Каліфорнія площа пожеж вже перевищила 881,4 тисячі гектари.

Про це у вівторок, 8 вересня, повідомило агентство Associated Press з посиланням на пожежну службу регіону.

Зазначається, що кількість вогнищ загоряння досягла 7563.

2020 is just showing off now.



The El Dorado Fire, burning in San Bernardino County, California, was caused by a “smoke generating pyrotechnic device” — used AT A GENDER REVEAL PARTY...pic.twitter.com/ZZ70pzEruA — Rex Chapman (@RexChapman) September 7, 2020

Дві з трьох найбільших пожеж в історії штату наразі в районі затоки Сан-Франциско. Більше 14 000 пожежників борються з цим вогнем та ще десятки інших на всій території Каліфорнії.

ESCAPING THE FLAMES: Motorists forced to flee fast-moving wildfire in California's Sierra National Forest.



The so-called Creek Fire ignited on Friday evening and quickly exploded to more than 45,000 acres with 0% containment. https://t.co/YbmUOIuHeZ pic.twitter.com/E6UcGO7Huw — ABC News (@ABC) September 6, 2020

«Вогонь знищив і завдав збитків майже чотирьом тисячам будинків. Жертвами природної стихії стали вісім осіб», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці серпня у Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів.