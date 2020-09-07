Українець на коні намагався перекинути тютюн з Росії



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Чоловік вів через кордон коня, на спині якого були прибудовані металеві клітки з вантажем

Документів у контрабандиста не було, але він сказав, що є громадянином України і незаконно переміщував з Росії сім картонних коробок з тютюном для кальяну

Контрабандист намагався конем провезти в Україну з Росії контрабанду тютюну для кальяну. Про це повідомляє Держприкордонслужба у понеділок, 7 вересня.

«Близько шостої ранку прикордонний наряд відділу Золочів виявив рух від державного кордону в тил України, недалеко від населеного пункту Окіп. Одна людина вела коня, на спині якого були прибудовані металеві клітки з вантажем. Законну вимогу прикордонників зупинитися правопорушник проігнорував і кинувся навтіки. Під час переслідування правоохоронці змушені були зробити попереджувальний постріл з автомата, після чого порушника затримали», - сказано в повідомленні.

Документів у контрабандиста не було, але він сказав, що є громадянином України і незаконно переміщував з Росії сім картонних коробок з тютюном для кальяну.

Тепер його притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею про порушення прикордонного режиму, а також відносно чоловіка склали адміністративні матеріали за статтями про незаконний перетин кордону і злісну непокору вимозі правоохоронця.

«Товар, вартість якого оцінено в понад 105 тисяч гривень, передали представникам митниці», - резюмували в ДПСУ.