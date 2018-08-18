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    Американський десантний корабель Carson City увійшов у Чорне море

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    Carson City - Американський десантний корабель Carson City увійшов у Чорне море
    Carson City

    Корабель увійшов у Чорне море в рамках здійснення поточних операцій по перевезенню військових і техніки

     Американський швидкохідний десантний корабель Carson City увійшов у Чорне море.

    Про це повідомляє прес-служба шостого флоту Військово-морських сил США.

    «Команда Carson City і я з радістю проходимо через Дарданелли і Босфор у Чорне море. Командування морських перевезень, особливо швидкохідні десантні кораблі і їх екіпажі здатні багатьом допомогти як Збройним силам США, так і їх партнерам», - розповів командир корабля Джонатан Кеффер.

    Відзначається, що корабель увійшов у Чорне море в рамках здійснення поточних операцій по перевезенню військових і техніки.

    Carson City може прийняти на борт до батальйону морської піхоти. Корабель оснащений вертолітним майданчиком.

    Його довжина - 103 м, ширина - 28,5 м, він розвиває швидкість до 43 вузлів.

    У Чорному морі вже знаходиться ракетний есмінець США Carney. Сьогодні він зайшов в Констанцу.

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