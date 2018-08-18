Американський десантний корабель Carson City увійшов у Чорне море
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Корабель увійшов у Чорне море в рамках здійснення поточних операцій по перевезенню військових і техніки
Американський швидкохідний десантний корабель Carson City увійшов у Чорне море.
Про це повідомляє прес-служба шостого флоту Військово-морських сил США.
«Команда Carson City і я з радістю проходимо через Дарданелли і Босфор у Чорне море. Командування морських перевезень, особливо швидкохідні десантні кораблі і їх екіпажі здатні багатьом допомогти як Збройним силам США, так і їх партнерам», - розповів командир корабля Джонатан Кеффер.
Відзначається, що корабель увійшов у Чорне море в рамках здійснення поточних операцій по перевезенню військових і техніки.
.@MSCSealift's #USNSCarsonCity transits the #BlackSea while conducting routine operations in the #US6thFleet area of operations. #SteadyPresence pic.twitter.com/71Jeq9Nr9f— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 17 серпня 2018 р.
Carson City може прийняти на борт до батальйону морської піхоти. Корабель оснащений вертолітним майданчиком.
Його довжина - 103 м, ширина - 28,5 м, він розвиває швидкість до 43 вузлів.
У Чорному морі вже знаходиться ракетний есмінець США Carney. Сьогодні він зайшов в Констанцу.