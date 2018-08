Американський десантний корабель Carson City увійшов у Чорне море

Корабель увійшов у Чорне море в рамках здійснення поточних операцій по перевезенню військових і техніки

Американський швидкохідний десантний корабель Carson City увійшов у Чорне море.

Про це повідомляє прес-служба шостого флоту Військово-морських сил США.

«Команда Carson City і я з радістю проходимо через Дарданелли і Босфор у Чорне море. Командування морських перевезень, особливо швидкохідні десантні кораблі і їх екіпажі здатні багатьом допомогти як Збройним силам США, так і їх партнерам», - розповів командир корабля Джонатан Кеффер.

