Американський десантний корабель Carson City увійшов у Чорне море



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Carson City

Корабель увійшов у Чорне море в рамках здійснення поточних операцій по перевезенню військових і техніки

Американський швидкохідний десантний корабель Carson City увійшов у Чорне море.

Про це повідомляє прес-служба шостого флоту Військово-морських сил США.

«Команда Carson City і я з радістю проходимо через Дарданелли і Босфор у Чорне море. Командування морських перевезень, особливо швидкохідні десантні кораблі і їх екіпажі здатні багатьом допомогти як Збройним силам США, так і їх партнерам», - розповів командир корабля Джонатан Кеффер.

Відзначається, що корабель увійшов у Чорне море в рамках здійснення поточних операцій по перевезенню військових і техніки.

Carson City може прийняти на борт до батальйону морської піхоти. Корабель оснащений вертолітним майданчиком.

Його довжина - 103 м, ширина - 28,5 м, він розвиває швидкість до 43 вузлів.

У Чорному морі вже знаходиться ракетний есмінець США Carney. Сьогодні він зайшов в Констанцу.