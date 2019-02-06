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    Американський конгресмен на промову Трампа прийшов з прапором України

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    Білл&nbsp;Паскрелл є членом групи підтримки України в Конгресі США - Американський конгресмен на промову Трампа прийшов з прапором України
    Білл Паскрелл є членом групи підтримки України в Конгресі США

    Паскрелл також різко розкритикував рішення адміністрації Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

    Конгресмен-демократ зі штату Нью-Джерсі Білл Паскрелл прийшов на промову президента США Дональда Трампа з українським прапором.

    Про це він повідомив у соцмережах.

    «В промові згадується Росія, а я з гордістю несу сьогодні український прапор на знак солідарності з нашим союзником та другом, в той час як народ України продовжує протистояти російській агресії», — написав він.

    Паскрелл є членом групи підтримки України в Конгресі США.

    Коментуючи промову, Паскрелл також різко розкритикував рішення адміністрації Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (INF). 

    «З іншого боку, коли я чув, як мої колеги-республіканці оплесками вітають вихід з угоди INF, моя кров закипає», - написав він, наголосивши, що цей крок може спровокувати гонку озброєнь.

    Традиційно виголошення президентської промови «Про стан держави» є урочистою подією і нагодою для законодавців засвідчити свою позицію з того, чи іншого питання.

     

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