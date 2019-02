Американський конгресмен на промову Трампа прийшов з прапором України

Паскрелл також різко розкритикував рішення адміністрації Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

Конгресмен-демократ зі штату Нью-Джерсі Білл Паскрелл прийшов на промову президента США Дональда Трампа з українським прапором.

Про це він повідомив у соцмережах.

«В промові згадується Росія, а я з гордістю несу сьогодні український прапор на знак солідарності з нашим союзником та другом, в той час як народ України продовжує протистояти російській агресії», — написав він.

Паскрелл є членом групи підтримки України в Конгресі США.

Коментуючи промову, Паскрелл також різко розкритикував рішення адміністрації Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (INF).

«З іншого боку, коли я чув, як мої колеги-республіканці оплесками вітають вихід з угоди INF, моя кров закипає», - написав він, наголосивши, що цей крок може спровокувати гонку озброєнь.

