Рокфеллер забрав з ООН свою роботу, яку допомагав створювати Пікассо

Гобелен «Герніка» був створений в 1955 році на замовлення Нельсона Рокфеллера-старшого з оригіналу картини Пікассо

Гобелен «Герніка» був створений в 1955 році на замовлення Нельсона Рокфеллера-старшого з оригіналу картини Пікассо

Гобелен висів понад 35 років у штаб-кварті ООН в Нью-Йорку

Нельсон Рокфеллер-молодший забрав гобелен «Герніка», зроблений за картиною художника Пабло Пікассо, з штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. Про це повідомив представник генерального секретаря організації Стефан Дюжаррік.

Відзначається, що Рокфеллер-молодший є власником гобелена, і недавно повідомив ООН про намір забрати його. «Ми дякуємо сім'ї Рокфеллерів, які позичили нам це легендарний твір більш ніж на 35 років», – сказав Дюжаррік.

Гобелен «Герніка» був створений в 1955 році на замовлення Нельсона Рокфеллера-старшого з оригіналу картини Пікассо під керівництвом самого художника. З 1985 року він розміщувався на стіні біля входу в зал засідань Ради безпеки ООН.

Картина отримала назву на честь міста в Країні Басків, який зазнав бомбардування під час громадянської війни в Іспанії. Її оригінал знаходиться в Національному музеї в Мадриді.

Нагадаємо, в Італії, у місті Неаполі, в одній з квартир у шафі спальні знайшли 500-річну картину, яку, ймовірно, написав один з учнів Леонардо да Вінчі. Зазначається, що 36-річний власник квартири, де знайшли полотно, був затриманий за підозрою в отриманні краденого, повідомила місцева поліція. Правоохоронці кажуть, що картину знайшли завдяки «блискучій та кропіткій поліцейській операції».

Прокурор Неаполя Джованні Мелілло розповів, що картина зазвичай є частиною колекції музею при церкві Сан-Доменіко-Маджоре у місті. Але про викрадення там не знали, тому що «кімната, де зберігається картина, була зачинена протягом трьох місяців» через пандемію коронавірусу.